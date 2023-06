Atelier de création de pâte à papier naturelle Le Potager des Cultures Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de création de pâte à papier naturelle Le Potager des Cultures Rennes, 15 juillet 2023, Rennes. Un atelier pour fabriquer soit même son papier fleurie. Samedi 15 juillet, 14h00 1 Du 2023-07-15 14:00 au 2023-07-15 16:00. Un atelier pour fabriquer soit même son papier fleurie. Penser a emmener 2 timbres pour qu’on puisse vous envoyer votre création une fois votre papier séché. Le Potager des Cultures Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Le Potager des Cultures Adresse Le Potager des Cultures - Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Le Potager des Cultures Rennes

