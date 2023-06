Création d’un fanzine autour de la nature Le Potager des Cultures Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Création d’un fanzine autour de la nature Le Potager des Cultures Rennes, 11 juillet 2023, Rennes. Un atelier en partenariat avec l’association Faonzine pour créer votre propre magazine sur le thème de la nature. Mardi 11 juillet, 18h00 1 Du 2023-07-11 18:00 au 2023-07-11 20:00. Un atelier en partenariat avec l’association Faonzine pour créer votre propre magazine sur le thème de la nature. Le Potager des Cultures Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Le Potager des Cultures Adresse Le Potager des Cultures - Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Le Potager des Cultures Rennes

