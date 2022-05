MasterClass Node.JS par Benoit Fillon CTO SkillValue x Le Poool Le Poool Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

MasterClass Node.JS par Benoit Fillon CTO SkillValue x Le Poool Le Poool, 25 septembre 2019 18:00, Rennes. Mercredi 25 septembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://www.meetup.com/fr-FR/Rennes-Tech-Meetups/events/264243709/ Meetup Skillvalue Benoit Fillon, CTO SkillVallue (plateforme de tests IT), propose le mercredi 25 septembre à 18h00 une MasterClass spéciale NodeJS. Au programme de ce meetup : Une brève histoire de NodeJS Un coup d’œil sur l’architecture Premier pas avec NodeJS Demo #1 -> Hello World Aller plus loin avec NodeJS Démo #2 -> Faire et tester des API NodeJS Aller plus loin avec nos API ! Petite parenthèse pour garder ses projets propres Mettre en place le Backend MongoDB Démo #3 -> MongoDB en action Démo #4 -> Réalisation d’une application cliente React Un peu de sécurité pour finir Bibliographie Le source du code sera disponible sur GitHub. ============ INFOS PRATIQUES ============= Les participants seront accueillis à partir de 18h00. Horaires : Heure de début : 18h15 – Heure de fin prévue : 19h45 Prix : Gratuit ============ SKILLVALUE QUIZZ ============= En attendant notre événement, vous pouvez retrouver notre test sur ce lien : http://bit.ly/2kCEDcj Le Poool 2 Rue de la Mabilais 35000 rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 25 septembre 2019 – 18h00 à 19h30

