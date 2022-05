IoTuesday & 5G Le Poool Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

IoTuesday & 5G Le Poool, 11 juin 2019 19:00, Rennes. Mardi 11 juin 2019, 19h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://www.eventbrite.com/e/iotuesday-la-5g-mtom-quelles-perspectives-pour-liot-business-tickets-61026051563 « LA 5G EN ‘MACHINE TO MACHINE’, QUELLES PERSPECTIVES POUR L’IOT BUSINESS ? » Venez participer à notre prochain IoTuesday & 5G ! Dans le cadre de la série événements récurrents organisés par Le Poool – La French Tech Rennes Saint-Malo, ce mois-ci nous nous intéressons au sujet de l’internet des objets en lien ” LA 5G EN ‘MACHINE TO MACHINE’, QUELLES PERSPECTIVES POUR L’IOT BUSINESS ? » Rendez-vous le mardi 11 juin de 19h à 21h30. Programme : Introduction sur la 5G, concept et enjeux par Norbert Friant, Responsable du Service Numérique, Rennes Métropole Intervention de Michel Corriou, Directeur du domaine Réseaux & sécurité chez BCOM Intervention de Guillaume Campion, VP Product and Partnership chez AMA Santé Intervention de Alexandre PORTEBOEUF chez SFR Notre partenaire sur cet événement est Avnet-Silica Le Poool 2 Rue de la Mabilais 35000 rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 11 juin 2019 – 19h00 à 21h30

