ESSMS Bretagne Connect 2023 Le POOOL, 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes, ILLE-ET-VILAINE Rennes, 23 novembre 2023 09:30, Rennes.

ESSMS Bretagne Connect 2023 Le POOOL, 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes, ILLE-ET-VILAINE Rennes Jeudi 23 novembre, 09h30

Le collectif SI Médico-Social Bretagne organise pour la deuxième année consécutive, la journée régionale dédiée aux Etablissements et Structures Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) le 23 novembre 2023. Jeudi 23 novembre, 09h30 1

https://forms.office.com/e/p8dxa1cTLB

Le collectif SI Médico-Social Bretagne organise pour la deuxième année consécutive, la journée régionale dédiée aux Etablissements et Structures Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS).

Dans le cadre de la feuille de route nationale portée par la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS), en région Bretagne, le Collectif SI MS décline les ambitions de transition numérique auprès du secteur social et médico-social (programme ESMS numérique). Notre priorité étant de proposer une solution numérique dans le parcours des usagers, des patients, des résidents et des professionnels de ce secteur. Nous sommes convaincus que la mutualisation et l’harmonisation de nos pratiques transformeront nos usages. Pour relever ce défi, nous rassemblons l’ensemble des acteurs du Ségur du Numérique le 23 novembre 2023, de 9h à 16h30, au POOOL (2 rue de la Mabilais, 35000 RENNES).

Cette journée sera l’occasion de tisser des liens et d’aborder les enjeux majeurs du numérique ainsi que les différents défis qui nous attendent : l’harmonisation et la mutualisation de nos pratiques, la transformation des usages pour les professionnels, la cybersécurité ou encore le numérique responsable .

Au programme :

9h : Accueil

9h30 : Ouverture

9h45 : Table ronde – présentation de la feuille de route du numérique et de ses enjeux

Avec : M. Berthelot (ANS), M. Zine (ANS), D. Alain (CNSA), H.Delaveau (ARS), S. Briand (GR e-santé), A. Durand (Collectif SI MS Bretagne), G. Carson-Jouzel (ARS)

11h25 : Regards croisés et témoignages de grappes

12h30 : Déjeuner

14h : La cybersécurité, comment bien se protéger ?

Démonstration avec le hackeur éthique Clément Domingo (SaxX) et tables-rondes avec D.Godest (ALAPH) et N.Milleville (Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve) et M.Benoît (GR e-santé) ,

15h15 : Le numérique responsable

Avec D.Chrisment (Rennes Métropole)

16h30 : Clôture

Pour plus d’information et vous inscrire, c’est par ici : https://www.collectif-si-ms.bzh/essms-bretagne-connect-2023/

Le POOOL, 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes, ILLE-ET-VILAINE 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine