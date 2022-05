Une affaire presque enterrée – Compagnie Felicita Le Patio Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Une affaire presque enterrée – Compagnie Felicita Le Patio, 20 mai 2022 20:30, Rennes. 20 – 22 mai Sur place Tarif plein : 6€, réduit : 4€. compagniefelicita@gmail.com, http://compagniefelicita.fr, https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita “Une affaire presque enterrée” par la Compagnie Felicita. Prétextant récolter des informations pour l’écriture d’une pièce policière, Antoine cherche à se débarrasser d’un maitre-chanteur. Une affaire presque enterrée

Comédie inspirée du film “Jo” de Jean Girault

Mise en scène par Charlotte Brédy Prétextant récolter des informations pour l’écriture d’une pièce policière, Antoine cherche à se débarrasser d’un criminel qui le fait chanter depuis un moment. Mais une fois le plan élaboré, tout ne va pas se dérouler comme prévu et de nombreux visiteurs vont se succéder et empêcher Antoine d’arriver à ses fins.

Durée : 1h45 environ Informations : compagniefelicita.fr

Réservations : HelloAsso Compagnie Felicita Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 20 mai – 20h30 à 22h30

samedi 21 mai – 20h30 à 22h30

dimanche 22 mai – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 20:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Patio Adresse 1 square de terre neuve 35000 rennes Ville Rennes lieuville Le Patio Rennes Departement Ille-et-Vilaine

