Soirée Ionesco Le Patio, 12 mai 2022 20:30, Rennes. Jeudi 12 mai, 20h30 Sur place 6€ (tarif plein) / 4€ (tarif réduit) compagniefelicita@gmail.com, http://www.compagniefelicita.fr, https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-ionesco-12-5 Venez découvrir l’univers du représentant du théâtre absurde, Eugène Ionesco, grâce aux pièces “Exercices de conversation et de diction française pour étudiants américains” et “La Cantatrice chauve”. Ionesco, représentant du théâtre absurde, est connu pour ses pièces simples d’accès, mais riches en interprétations ! Dans ce spectacle, nous vous proposons deux pièces de ce grand auteur : Exercices de conversation et de diction française pour étudiants américains (1964) Enervé de ne pas réussir à apprendre l’anglais, Ionesco emmène des Américains dans une leçon de français … folklorique ! Ici, chaque troupe est invitée à choisir, barrer, brûler, échanger, inverser, oublier des scènes du texte d’origine, et créer une pièce unique qui périra lors de la dernière représentation ! La Cantatrice Chauve (1950) Un couple d’Anglais attend des amis pour diner … ou ne les attend pas. Dans son chef d’œuvre « La Cantatrice Chauve ou l’Antipièce », Ionesco prend toutes les conventions du théâtre établies jusque-là … et les fracasse violemment sur le sol. Venez assister à une représentation de la pièce la plus jouée de tout le répertoire français. Mise en scène : Donatien Mottin

Durée : 2h environ

Placement libre Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 12 mai – 20h30 à 22h30

