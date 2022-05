Représentation théâtrale ” La Patate Chaude ” Le Patio Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Représentation théâtrale ” La Patate Chaude ” Le Patio, 26 septembre 2020 20:00, Rennes. Samedi 26 septembre 2020, 20h00 Sur place Réservations obligatoires via helloasso – Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ (étudiants, demandeurs d’emploi, carte sortir, enfants) https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-la-patate-chaude-26-09-1 Représentation théâtrale ” La Patate Chaude ” Pièce de théâtre ” La Patate Chaude “ La compagnie Felicita vous propose de passer un bon moment devant une comédie originale ” La Patate Chaude “. La Patate Chaude vous propose de revisiter le huit clos en partageant, le temps d’un dîner, la soirée d’une famille… atypique. Les enfants et petits-enfants de Marcel, exécrable patriarche, sont face à une épineuse question : à qui incombe la responsabilité de s’occuper de l’infect septuagénaire? Entre coups bas et manipulation, les dix membres de cette famille vont se rencontrer à l’écart du dîner pour des apartés riches en révélation. Comédie originale de Maelan Paranthoen. Représentation le samedi 26/09/2020 à 20h00 au Patio à Rennes. Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 26 septembre 2020 – 20h00 à 23h00

