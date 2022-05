INITIATION THEÂTRE ENFANTS DE 7 à 12 ANS Le Patio Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

INITIATION THEÂTRE ENFANTS DE 7 à 12 ANS Le Patio, 23 juillet 2020 14:00, Rennes. 23 juillet – 19 août 2020 Sur place Gratuit mais inscription obligatoire compagniefelicita@gmail.com, 0766229479 Initiation de théâtre pour enfants de 7 à 12 ans Initiation de théâtre enfants de 7 à 12 ans Ateliers gratuits animés par notre prof de théâtre Maelan. Cet été la compagnie Félicita propose, dans le cadre de l’opération cet été à Rennes, des ateliers d’initiation au théâtre pour les enfants de 7 à 12 ans les 23/07 – 17/08 – 09/08 de 14h à 17h. Découvrir le théâtre : écoute, espace, rythme et action théâtrale. Exercices de mise en confiance, travail sur l’imagination, travail sur le corps, travail sur la voix (diction, élocution, respiration), improvisation. Les ateliers se dérouleront au Patio, 1 square de Terre neuve, Rennes. métro Fréville, parking, et arrêt de bus Canada. Vous pouvez inscrire vos enfants à un ou plusieurs des ateliers.

Pour toute inscription, Infos et contact :

compagniefelicita.fr/

compagniefelicita@gmail.com Pour chaque stage, merci de prévoir une tenue souple, décontractée. Merci de respecter l’horaire de début et de fin de l’atelier. Prévoir de quoi boire durant l’après-midi. Pour inscrire votre ou vos enfant(s), merci de nous contacter par mail à compagniefelicita@gmail.com, en nous indiquant: le nombre d’enfant à inscrire ;

leur nom, prénom, âge ;

les jours des ateliers des ateliers auxquels vous souhaitez vous inscrire. Nous vous enverrons une confirmation d’inscription. Atelier limité à 12 participants Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 23 juillet 2020 – 14h00 à 17h00

lundi 17 août 2020 – 14h00 à 17h00

mercredi 19 août 2020 – 14h00 à 17h00

