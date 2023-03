Felistival 2023 Le Patio, 18 mars 2023 10:30, Rennes.

Le Felistival fait son retour dans la Salle du Patio le samedi 18 mars ! Théâtre, magie, impro, musique et antigym vous attendent lors des ateliers et des spectacles de cette journée. Samedi 18 mars, 10h30, 13h30, 16h00, 19h30 1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita

Felistival – 18 mars 2023

La Compagnie Felicita et la Salle du Patio vous invitent au Felistival 2023 le samedi 18 mars ! Théâtre, magie, impro, musique et antigym vous attendent lors des ateliers et spectacles de cette journée.

10h30-12h : Initiation à l’Antigym avec l’association Corp’oralité

Développée dans les années 70 par Thérèse Bertherat, l’Antigym est une méthode de travail corporel qui vise à expérimenter des mouvements et observer comment son corps les réalise.

Au fil de la séance, en compagnie de Perrine Perrotin de l’association Corp’oralité, vous viendrez réveiller les zones endormies de votre corps, vous relâcherez les tensions musculaires et vous affinerez vos perceptions corporelles.

(Atelier gratuit limité à 10 participants à partir de 18 ans)

13h30-15h : Initiation au théâtre avec la Compagnie Felicita

Vous avez envie de vous essayer à la pratique théâtrale ?

Notre metteur en scène Axel Gil vous propose une initiation au théâtre. Au programme, 1h30 d’atelier avec divers exercices pour faire vos premiers pas sur les planches ! Venez révéler votre âme de comédien !

(Atelier gratuit limité à 10 participants à partir de 18 ans)

16h : Spectacle musical

Pour ce premier spectacle, la chorale « La Voix libre », dirigée par Vincent Dauberlieu, vous interprétera des chants d’origines variées. Puis la Troupe de l’Espérance de Chavagne, dirigée par Maïlis Dupont, vous emmènera dans « Les bas-fonds de Paris », un spectacle musical inspirée du classique de Victor Hugo, « Les Misérables ».

(Durée estimée : 2h, participation au chapeau, placement libre)

19h30 : Soirée spectacle

Pour ce second spectacle, les magiciens du Cercle Magie de Bretagne viendront vous montrer leurs tours les plus fameux. Ensuite, la Compagnie Felicita vous interprétera un extrait d’une de ses futures pièces (à découvrir en intégralité en juin prochain). Enfin, la troupe des SIRennes conclura la soirée et mettra vos zygomatiques à l’épreuve avec ses impros.

(Durée estimée : 2h30, participation au chapeau, placement libre)

Informations : https://compagniefelicita.fr/felistival-2023/

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita

Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes Quartiers Sud-Ouest Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

Felistival – 18 mars 2023

————————-

