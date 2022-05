ATELIER DE THEÂTRE FORUM – ADOS DE 12 à 17 ANS Le Patio Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

ATELIER DE THEÂTRE FORUM – ADOS DE 12 à 17 ANS Le Patio, 22 juillet 2020 14:00, Rennes. 22 juillet – 18 août 2020 Sur place Gratuit mais avec une inscription préalable compagniefelicita@gmail.com, 0766229479 Atelier de théâtre FORUM à destination des adolescents de 12 à 17 ans Atelier de théâtre FORUM pour ados de 12 à 17 ans Ateliers gratuits animés par notre prof de théâtre Maelan. Cet été la compagnie Félicita propose, dans le cadre de l’opération cet été à Rennes, des ateliers de théâtre forum pour les ados de 12 à 17 ans les 22/07 – 13/08 – 18/08 de 14h à 17h. Le théâtre forum est une méthode de théâtre interactif, mise au point dans les années 1960 par l’homme de théâtre brésilien Augusto Boal : « Un théâtre qui est fait par le peuple et pour le peuple ». Le théâtre forum ouvre des pistes de réflexions proposées par le public qui l’amène à développer son point de vue. Il est mené par un « Joker », figure fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène. Découvrir le théâtre-forum : écoute, espace, rythme et action théâtrale. Exercices sur le débat et la structuration des idées. Travail sur le corps, travail sur la voix (diction, élocution, respiration), improvisation. Les ateliers se dérouleront au Patio, 1 square de Terre neuve, Rennes. métro Fréville, parking, et arrêt de bus Canada. Vous pouvez inscrire vos ados à un ou plusieurs des ateliers.

Pour toute inscription, infos et contact :

compagniefelicita.fr/

compagniefelicita@gmail.com Pour chaque stage, merci de prévoir une tenue souple, décontractée. Merci de respecter l’horaire de début et de fin de l’atelier. Prévoir de quoi boire durant l’après-midi. Pour inscrire votre ou vos enfant(s), merci de nous contacter par mail à compagniefelicita@gmail.com, en nous indiquant: le nombre d’enfant à inscrire ;

leur nom, prénom, âge ;

les jours des ateliers des ateliers auxquels vous souhaitez vous inscrire. Nous vous enverrons une confirmation d’inscription. Atelier limité à 12 participants Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 22 juillet 2020 – 14h00 à 17h00

jeudi 13 août 2020 – 14h00 à 17h00

mardi 18 août 2020 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Patio Adresse 1 square de terre neuve 35000 rennes Ville Rennes lieuville Le Patio Rennes Departement Ille-et-Vilaine

