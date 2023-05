Compagnie Felicita – « Building » Le Patio Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

« Building »

Une pièce de Léonore Confino

Mise en scène par Donatien Mottin Car les conseillers auront toujours besoin de conseils : bienvenue chez Consulting Conseil !

Ce soir, chez Consulting Conseil, c’est la grande soirée du bilan annuel.

En attendant, la journée ne fait que commencer : les comptables comptent, les brainstormeurs brainstorment, les agents d’entretiens entretiennent, les coachs coachent et les prospects prospectent.

Alors que chacun s’affaire efficacement à la tâche qui lui est destinée, au rythme effréné des crashs d’oiseaux contre la baie vitrée, une question germe : pourquoi ?

Une comédie grinçante sur le monde de l’entreprise ! Durée : 1h30 environ

(Pièce déconseillée aux moins de 10 ans)

Informations : https://compagniefelicita.fr/tournee-2023/

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/representation-building-01-06 ou compagniefelicita@gmail.com

Le Patio
1 square de terre neuve
35000 Rennes

