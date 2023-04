Stage Initiation théâtre avril 2023 Le Patio Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Stage Initiation théâtre avril 2023 Le Patio, 24 avril 2023 11:00, Rennes. Le metteur en scène Axel Gil vous fait entrer dans l’univers merveilleux du théâtre avec des outils d’apprentissage et d’approfondissement du jeu de comédien. 24 – 28 avril 1 Durant les vacances d’Avril, notre metteur en scène Axel Gil propose à nouveau un nouvelle atelier d’initiation au théâtre étalé sur 4 jours du 24 au 28 avril où il vous proposera d’apprendre, de consolider ou de renforcer vos outils de comédiens à travers des échauffements, des exercices physiques comme vocaux ainsi que par diverses improvisations. Ce stage permettra de créer des liens autour d’une activité ludique et enrichissante! Ce stage aura lieu le lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 avril de 11 à 13 heures ainsi que de 14 à 16 heures ! Venez passer 16 heures de moments de partage, de bonheur et de pratique intensive, mais joyeuse, pour rentrer dans le monde merveilleux du théâtre ! Ce stage est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Prévoyez votre repas pour le midi! Le Patio 1 square de terre neuve 35000 rennes Quartiers Sud-Ouest Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

