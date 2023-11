Marché de Noël du Papier timbré le papier timbré Rennes, 14 décembre 2023T 16:30, Rennes.

Jeudi 14 décembre de 16h30 à 22h, retrouvez le Marché de Noël du Papier Timbré ! Vin chaud et bonne humeur sont au programme, avec des stands de différents artistes et créatrices locaux.

Avec : Deux écureuils céramique / La Perle Rennaise / Fanny Legrand & Les Ramettes / Dan Hesry / Karedwen / Les fanzineux (Vincent Van Damme, Pierre Ramine, Non le zine, Ismaël Hadour) / Coco / Laurence Hesry / Caroline Croizier / Fabienne / Manue broderies

le papier timbré 39, rue de dinan Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine