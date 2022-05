Café débat Technopolice à Rennes Le Mille Potes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Café débat Technopolice à Rennes Le Mille Potes, 13 mars 2020 19:00, Rennes. Vendredi 13 mars 2020, 19h00 Sur place Entrée libre, boissons au bar Café débat sur les libertés, la technologie, le droit à la ville À Rennes, la vidéosurveillance est utilisée depuis 2010. En 2016, des actions de résistance à la surveillance surviennent n’empêchant pas la ville d’élargir son parc de caméras et d’installer des caméras “mobiles”, faites pour être déplacées d’une rue à l’autre. L’année suivante, c’est au tour du centre commercial du Carré Rennais de mettre en place des dispositifs “intelligents”, des capteurs servant à localiser les personnes qui circulent dans le centre pour connaître leur parcours sans le consentement des concernés. Ou encore en 2019, lorsque la préfecture utilise des drones pour surveiller les personnes enfermées au Centre de rétention administrative (CRA) près de Rennes. À Rennes, au centre de supervision urbaine, les caméras traquent les délinquants « En janvier 2020, 36 caméras de vidéoprotection sont installées dans la ville, sur la voie publique. Elles rassurent, quand le climat politique se focalise sur la question de la sécurité. » Ouest-France, Angélique Cléret, 21/02/2020 Le Mille Potes 4 boulevard de la liberté, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 13 mars 2020 – 19h00 à 21h00

