2023-12-27 11:00 Plongez dans l’aventure festive au Manoir de Noël à Rennes ! Énigmes, défis, et surprises pour tous, esprits de Noël, secrets du Grimoire, lutins : réservez pour une expérience inoubliable ! 27 décembre 2023 – 27 janvier 2024 1

https://www.billetweb.fr/le-grimoire-des-trois-noels-jeu-de-noel

Les vacances de fin d’année approchent à grands pas et une aventure exceptionnelle vous attend !

Êtes-vous prêt.e.s à plonger dans la magie des fêtes avec notre jeu d’énigmes et de défis extraordinaires ? Entre Noël et le jour de l’An, préparez-vous à vivre une quête palpitante au Manoir de Noël à Rennes !

Imaginez-vous immergés dans l’atmosphère festive, entourés d’un lutin malicieux et d’une décoration enchanteresse au Manoir de Noël à Rennes. Les Esprits des Noëls Passé, Présent et Futur sollicitent votre aide pour ouvrir le Grimoire des 3 Noëls, gardant en ses pages tous les secrets d’une célébration réussie !

Ce jeu regorge de surprises : des énigmes captivantes, des défis hilarants en chanson, danse, déguisement, et bien plus encore. Tout est pensé pour vous offrir des moments de rires et de complicité en famille ou entre amis.

Explorez les cartes, relevez les défis et résolvez les mystères pour ouvrir le Grimoire, véritable trésor renfermant contes enchanteurs, playlists festives, recettes délicieuses, DIY créatifs, et tout ce qu’il faut pour des fêtes mémorables ! Et comme récompense pour votre succès, des chocolats gourmands accompagneront votre victoire !

‍ ‍ ‍ Équipe de 3 à 9 joueurs

ge : à partir de 6 ans. Au moins 3 adultes

⏱️ 1h de jeu environ (mais on vous laisse finir la partie !)

Manoir de The Land (site du lycée Saint-Éxupéry) 39 rue Fernand Robert à RENNES

60 € par équipe

Préparez-vous pour des moments de joie, de réflexion et de fête ! Relevez le défi et plongez dans l’univers magique de Noël avec notre jeu d’énigmes et de défis. Inscrivez-vous dès maintenant pour une aventure inoubliable ! ✨

Le Manoir, The Land 39 rue Robert Fernand Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine