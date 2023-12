Escape game familial de Noël – La Vengeance des Lutins – à Rennes du 21 au 23 décembre 2023 Le Manoir, The Land Rennes, 21 décembre 2023 16:00, Rennes.

Escape game familial de Noël – La Vengeance des Lutins – à Rennes du 21 au 23 décembre 2023 Le Manoir, The Land Rennes 21 – 23 décembre

2023-12-21 16:00 En famille ou entre amis, résolvez énigmes et cadenas pour libérer les cadeaux cachés par les lutins en grève ! Durée: 45 min, 65 €/équipe. Lieu: Le Manoir The Land, RENNES. Réservez pour sauver Noël! 21 – 23 décembre 1

https://www.billetweb.fr/la-vengeance-des-lutins

« La Vengeance des Lutins » : Sauvez Noël !

Plongez dans une aventure magique où les lutins, en grève, ont enfermé les cadeaux de Noël dans une mystérieuse malle verrouillée. Le Père Noël a besoin de vous pour sauver la fête !

‍ ‍ ‍ Pour qui ? Familles avec enfants (5 ans et +) ou groupes d’adultes, jusqu’à 6 personnes par équipe.

️‍♂️ Défi ludique : Fouillez, résolvez des énigmes et ouvrez des cadenas pour libérer les cadeaux cachés. Deux équipes peuvent jouer simultanément pour une compétition palpitante !

⏳ Durée : Environ 45 minutes de jeu passionnant, avec briefing et débriefing inclus (prévoir 1 heure).

Tarif : 65 € TTC par équipe pour cette expérience unique.

Lieu : Le Manoir The Land, 39 rue Fernand Robert à RENNES. Profitez du parking gratuit sur place.

Réservez dès maintenant votre créneau pour une expérience immersive où esprit d’équipe et réflexion seront vos atouts pour sauver Noël ! ✨

Le Manoir, The Land 39 rue Robert Fernand Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine