Escape game pour Halloween – Leyenda de las Sombras – du 28/10 au 01/11 Le Manoir, The Land Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Escape game pour Halloween – Leyenda de las Sombras – du 28/10 au 01/11 Le Manoir, The Land Rennes, 28 octobre 2023 10:00, Rennes. Escape game pour Halloween – Leyenda de las Sombras – du 28/10 au 01/11 Le Manoir, The Land Rennes 28 octobre – 1 novembre Participez à cet escape game spécialement créé pour Halloween ! En famille, entre amis ou en amoureux, il vous plonge pendant une heure dans l’univers de Dia de los Muertos, la célèbre fête mexicaine. 28 octobre – 1 novembre 1

https://www.billetweb.fr/leyenda-de-las-sombras-escape-game-halloween Vous avez des projets pour Halloween ? L’Échappée Ludique propose un escape game familial et éphémère sur le thème de la Fête des Morts mexicaine ! Leyenda de las Sombras est un jeu grandeur nature tout public, type escape game. Le scénario se situe dans l’univers de la fête des Morts mexicaine qui est un moment en famille joyeux et festif, ce n’est pas effrayant. Le jeu ne l’est donc pas non plus. Fouille, observation, résolutions d’énigmes, ouvertures de cadenas, etc. avec votre équipe.

⌛ Durée de jeu : environ 1 heure

Public : amis ou famille, jusqu’à 6 joueurs

Tarif : 65 € TTC par équipe jusqu’à 4 joueurs, 10 € par personne supplémentaire.

Lieu : Le Manoir – The Land – RENNES

Venez nombreux ! Le Manoir, The Land 39 rue Robert Fernand Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 10:00 - 18:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Manoir, The Land Adresse 39 rue Robert Fernand Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Manoir, The Land Rennes

Le Manoir, The Land Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/