Startups et associés : les questions à se poser avant de s’associer Le mabilay, 17 juin 2020 12:30, Rennes. Mercredi 17 juin 2020, 12h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/270482609/ Futurs associés et startuppeurs réservez votre mercredi midi, de 12h30 à 14h pour tout savoir sur l’association ! MEET YOUR STARTUP est de retour ! Malgré la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis le début de l’année, 1Kubator Rennes reste positif et croit en l’envie d’entreprendre même en période difficile. Pour supporter l’économie et continuer à aider les entrepreneur.es rennais.es, l’équipe a décidé d’organiser la deuxième édition de Meet Your Startup le jeudi 9 juillet prochain : Le premier événement national de rencontre entre startups digitales rennaises et potentiels associés. Et pour vous faire patienter jusqu’au 9 juillet, nous vous proposons de vous éclairer au sujet de l’association lors d’une conférence sandwich. Afin de préparer au mieux et d’optimiser vos temps d’échanges lors de notre prochain meet your startup, nous vous donnons RDV mercredi 17 juin sur le temps du déjeuner. Vous souhaitez en savoir plus ? Et être éclairés sur le sujet ? Retrouvez notre programme : -Présentation des modèles d’association -Les questions à se poser avant de s’associer – Retours d’expériences d’association Futurs associés et startuppeurs réservez votre mercredi midi, de 12h30 à 14h pour tout savoir sur l’association ! Nous serons en compagnie de 2 avocats spécialistes du domaine de l’entrepreneuriat et partenaires juridiques d’1Kubator : Ronan Kervadec du cabinet AVOXA et Jean Moulin de EY Ventury. Vous aurez également l’occasion de rencontrer Florent Letourneur, fondateur du cabinet de recrutement Happy To Meet You. Dans ce contexte exceptionnel, cette conférence se déroulera en visioconférence afin d’assurer la sécurité de tous. Pour participer cliquez sur ce lien : RDV : mercredi 17 juin à 12h30 sur Google Hangouts Meet ➖ Pour vous inscrire à Meet Your Startup : https://meetyourstartup.fr/rennes/ Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 17 juin 2020 – 12h30 à 14h00

