Le Café des experts du Poool Le Mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le Café des experts du Poool Le Mabilay, 24 septembre 2019 13:30, Rennes. Mardi 24 septembre 2019, 13h30 Sur place Gratuit et ouvert à tous https://forms.gle/d73CPHiCQpJK3Ldy5 Comment associer ses salariés à la réussite de son entreprise ? Le Café des Experts permet un échange avec des dirigeants et porteurs de projets sur un sujet à défricher, un problème à dénouer ou pour s’attaquer au fameux caillou dans la chaussure… ça se passe 1 fois par semaine, pendant 1 heure autour d’un café en tout début d’après-midi – 13h30/14h30 – au Mabilay ou à la Pépinière Digital Square – et sur un petit format jusqu’à 10 participants pour favoriser les échanges. Ouvert à tous. Le Café des Experts avec Partners Patrimoine aura lieu le mardi 24 septembre de 13h30 à 14h30 chez Partners Patrimoine – 2 rue de la Mabilais à Rennes sur la thématique suivante “Comment associer ses salariés à la réussite de son entreprise ?” avec un focus sur le fonctionnement, l’intérêt pour le salarié et le dirigeant sur : Les outils juridiques (BSCPE, BSA etc), Les outils d’épargne salariale (PEE, PERCO) Les outils classiques (prime, intéressement, petits cadeaux …) Le Mabilay 2 rue de la mabilais, Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 24 septembre 2019 – 13h30 à 14h30

Détails Heure : 13:30 - 14:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Mabilay Adresse 2 rue de la mabilais, Rennes Ville Rennes lieuville Le Mabilay Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Mabilay Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Le Café des experts du Poool Le Mabilay 2019-09-24 was last modified: by Le Café des experts du Poool Le Mabilay Le Mabilay 24 septembre 2019 13:30 Le mabilay Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine