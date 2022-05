La Nuit du Code Citoyen 2020 Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Nuit du Code Citoyen 2020 Le mabilay, 15 mai 2020 18:30, Rennes

15 – 17 mai 2020

Pour sa 4ème édition, 1Kubator Rennes héberge et co-organise la nuit du code citoyen.

Le principe : accélérer pendant 48h des projets qui mêlent technologies et thématiques citoyennes

La Nuit Du Code Citoyen revient du 15 au 17 mai

Pour sa 4ème édition, 1Kubator Rennes héberge et co-organise la nuit du code citoyen ✊

▸ Le principe : accélérer pendant 48h dans plusieurs villes francophones des projets qui mêlent technologies et thématiques citoyennes.

Les deux thématiques mises à l'honneur cette année sont l'environnement et l'inclusion

-Ton projet d'intérêt général a des besoins technologiques?
-Tu veux contribuer à des projets d'intérêt général ?

Alors rejoins nous du 15 au 17 mai !

L'événement est gratuit et accessible à tous…. Que tu sois porteur de projet, designeur.se, développeur.se, data scientist ou simple curieux.se, inscris toi pour mettre tes compétences au service de projets à fort impact social et environnemental !

ATTENTION : Les inscriptions sont obligatoires !

Pour déposer ton projet à impact rendez-vous sur : >> http://bit.ly/je-propose-un-projet-NCC-2020 <<

Pour contribuer au projet : >> http://bit.ly/je-participe-à-la-NCC-2020 <<

Plus d'infos sur : http://nuitcodecitoyen.org/

➖ En tant que co-organisateur de l'évènement, 1Kubator – Le 1er réseau d'incubateurs de startups, met à disposition ses locaux, son écosystème Tech, son réseau d'intervenants et Foodologic son réseau Economie Sociale et Solidaire et sa démarche d'éco-conception.

Le mabilay
2 rue de la mabilais
35000 Rennes
Quartiers Ouest
Ille-et-Vilaine

vendredi 15 mai 2020 – 18h30 à 21h00

samedi 16 mai 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 17 mai 2020 – 09h00 à 21h00

