I-Lab fête ses 20 ans ! Le Mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

I-Lab fête ses 20 ans ! Le Mabilay, 19 octobre 2018 09:00, Rennes. Vendredi 19 octobre 2018, 09h00 Sur place Sur inscription Venez fêter les 20 ans du concours I-Lab 20 ans de succès au concours I-Lab, 20 ans d’incubation avec Emergys Bretagne. A cette occasion, les lauréats régionaux 2018 du concours Pépite Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant seront dévoilés. Le Mabilay 2 rue le Mabilais 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 19 octobre 2018 – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Mabilay Adresse 2 rue le Mabilais Ville Rennes lieuville Le Mabilay Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Mabilay Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

I-Lab fête ses 20 ans ! Le Mabilay 2018-10-19 was last modified: by I-Lab fête ses 20 ans ! Le Mabilay Le Mabilay 19 octobre 2018 09:00 Le mabilay Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine