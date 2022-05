Comment le marketing d’influence peut vous apporter de nouveaux prospects ? Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Comment le marketing d’influence peut vous apporter de nouveaux prospects ? Le mabilay, 11 mars 2020 18:30, Rennes. Mercredi 11 mars 2020, 18h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/268853872/ Rendez-vous le 11 mars 2020 à 18h30 chez 1Kubator Rennes, pour parler de Marketing d’influence. Save the date ! Rendez-vous le 11 mars 2020 à 18h30 dans nos bureaux, pour parler de Marketing d’influence. Cet atelier, niveau débutant/intermédiaire, s’adresse à tous les dirigeants de TPE/PME, indépendants, et entrepreneurs mais est également ouverts à tous ! Les Foliweb répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions et partagerons leurs meilleurs outils avec vous. Leur objectif est que vous repartiez en sachant quoi faire pour améliorer votre présence web. Au programme : – Préparation de sa marque avant d’entamer une stratégie d’influence marketing – Recrutement des influenceurs et des blogueurs – Mesure de l’expertise des influenceurs et blogueurs – Coût de gestion et modes de paiements / récompenses – Outils d’analyse et ROI des actions Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 11 mars 2020 – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le mabilay Adresse 2 rue de la mabilais Ville Rennes lieuville Le mabilay Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le mabilay Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Comment le marketing d’influence peut vous apporter de nouveaux prospects ? Le mabilay 2020-03-11 was last modified: by Comment le marketing d’influence peut vous apporter de nouveaux prospects ? Le mabilay Le mabilay 11 mars 2020 18:30 Le mabilay Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine