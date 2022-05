Comment appliquer les éco-gestes dans ma pratique numérique ? Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Comment appliquer les éco-gestes dans ma pratique numérique ? Le mabilay, 4 mars 2020 18:30, Rennes. Mercredi 4 mars 2020, 18h30 Sur place Sur inscription obligatoire ! https://foodologic.typeform.com/to/SoBYN8 Nous vous invitons le 4 mars de 18h30 à 20h30, pour répondre à toutes vos interrogations sur notre impact numérique et sur les meilleurs éco-gestes du quotidien pour réduire l’empreinte écologique. Alors que le numérique nous semble bénéfique pour l’environnement en dématérialisant l‘économie, est-il au rendez-vous des objectifs de diminution de CO2 ? Spoiler : NON Contrairement aux apparences, l’utilisation du numérique n’est pas anodin, il prend une part grandissante dans le réchauffement climatique. Écrire et envoyer des mails, regarder des vidéos en streaming, ou encore les messages de groupe en ligne, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Après une utilisation enthousiaste de ces nouveaux outils, il est venu le temps d’adopter des comportements plus sobres face à notre activité numérique. Car 2020 relève de la responsabilité collective quant au sort de notre planète ! C’est pourquoi nous vous invitons le 4 mars de 18h30 à 20h30, pour répondre à toutes vos interrogations sur notre impact numérique et les bonnes pratiques pour un site web allégé et les meilleurs éco-gestes du quotidien pour réduire notre empreinte écologique. Notre objectif est que vous repartiez avec des pistes simples et concrètes pour réduire l’impact environnemental de votre activité numérique ! Magali Duramé, la fondatrice de la startup Foodologic, vous exposera une méthode pour concevoir des services numériques radicalement moins impactants pour l’environnement. Nous partagerons nos meilleurs outils avec vous ! Donc si vous souhaitez mettre en pratique les écogestes lors de l’atelier, nous vous invitons à vous munir de votre ordinateur ou tablette afin de mettre en œuvre les astuces sur votre site internet, vos publications de vidéos en ligne ou encore des extensions sur vos navigateurs pour mesurer en direct votre empreinte carbone… Cet événement gratuit est ouvert à toutes et tous Ne perdez plus de temps, agissez en vous inscrivant dès maintenant : https://foodologic.typeform.com/to/SoBYN8 ⚠️ ATTENTION les places sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires ⚠️ Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 4 mars 2020 – 18h30 à 20h30

