[ATELIER] Mettez en place une stratégie d’inbound marketing efficace Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

[ATELIER] Mettez en place une stratégie d’inbound marketing efficace Le mabilay, 16 janvier 2020 18:30, Rennes. Jeudi 16 janvier 2020, 18h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/267714592/ Rendez-vous le 16 janvier 2020 à 18h30 dans nos bureaux, pour parler de stratégie d’Inbound Marketing. Save the date ! Rendez-vous le 16 janvier 2020 à 18h30 dans nos bureaux, pour parler de stratégie d’Inbound Marketing. Ces deux ateliers, niveau débutant/intermédiaire, s’adressent à tous les dirigeants de TPE/PME, indépendants, et entrepreneurs mais sont également ouverts à tous ! Nous répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions et partagerons nos meilleurs outils avec vous. Notre objectif est que vous repartiez en sachant quoi faire pour améliorer votre présence web. Au programme Atelier #1 – 18h30 Qu’est-ce que c’est l’Inbound Marketing ? Les fondamentaux Les techniques Inbound vs Outbound Inbound vs Marketing classique Atelier #2 – 19h30 Atelier pratique avec cas concrets des entreprises que nous accompagnons et des conseils pour les entreprises présentes sur place. *** Grande nouvelle, Réussir en .fr, le partenaire organisateur des Foliweb, vous offre l’enregistrement de votre nom de domaine en .fr durant la première année. Lorsque vous lancez votre activité, posséder votre propre nom de domaine vous apporte de la crédibilité : il fait partie intégrante de votre identité d’entreprise, et il permet à vos clients ou prospects d’identifier immédiatement votre marque. Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 16 janvier 2020 – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le mabilay Adresse 2 rue de la mabilais Ville Rennes lieuville Le mabilay Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le mabilay Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

[ATELIER] Mettez en place une stratégie d’inbound marketing efficace Le mabilay 2020-01-16 was last modified: by [ATELIER] Mettez en place une stratégie d’inbound marketing efficace Le mabilay Le mabilay 16 janvier 2020 18:30 Le mabilay Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine