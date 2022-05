[APPEL À CANDIDATURES] 1kubator Rennes recherche ses futurs jeunes pousses ! Le mabilay, 14 novembre 2019 10:30, Rennes.

Jeudi 14 novembre 2019, 10h30 Sur place Sur entretien http://www.1kubator.com

L’équipe d’1K Rennes commence à recruter de nouvelles startups, qui entrera en incubation début janvier

C’est parti !

1Kubator lance son appel à projets pour composer sa future promotion d’hiver à Rennes ?

Et oui, l’équipe d’1K Rennes commence à recruter de nouvelles startups, qui entrera en incubation début janvier ❄️

On travaille pour mettre à l’honneur les projets développant des solutions numériques et innovantes technologiquement. Alors si tu souhaites lancer ta startup digitale à Rennes ou que tu penses avoir une idée de startup innovante…Rejoins notre prochaine promotion de startups rennaises ! Quelles que soient la nature du projet et sa maturité, on recrute tous domaines confondus.

Que ça soit un projet : Fintech, Retail, Blockchain, Biotech, Cleantech, Foodtech, Entertainment, Agtech, Ecommerce, Edtech… nous pouvons t’accompagner ?

Participer au programme de 10 mois d’1Kubator, c’est aussi partager des bureaux avec d’autres 1kroyables entrepreneurs du digital !Hébergées au 2ème étage du Mabilay, en plein centre ville de Rennes, les startups bénéficient de conditions de travail idéales dans des bureaux flambants neufs ?

Rythmé par des coachings personnalisés et évolutifs, du mentoring, des évènements inspirants, le prochain programme de la promotion hiver a de quoi vous accompagner pour booster votre projet! ?

En effet, 1Kubator s’adresse aux porteurs de projets où le digital fait la différence. Le réseau offre un programme d’incubation de 10 mois pragmatique et ambitieux. En plus de cela, un financement à hauteur de 25 000€, des bureaux, un accès au réseau de mentors, de partenaires. Au terme de l’incubation, l’objectif pour les porteurs de projet est d’être présent sur leur marché avec un MVP et des premiers clients.

Ne perds plus de temps, découvre le programme 1Kubator et dépose ton projet sur la plateforme ? www.1kubator.com

On attend plus que toi chez 1K Rennes!

Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

jeudi 14 novembre 2019 – 10h30 à 11h00