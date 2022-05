1Kroyable Déjeuner avec Marie-Laure Collet, fondatrice du cabinet Abaka Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

1Kroyable Déjeuner avec Marie-Laure Collet, fondatrice du cabinet Abaka Le mabilay, 28 janvier 2020 12:30, Rennes. Mardi 28 janvier 2020, 12h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/267750059/ Venez rencontrer et échanger avec une entrepreneuse, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. // AU PROGRAMME // Venez rencontrer et échanger avec une entrepreneuse, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous pour l’1Kroyable Déjeuner avec Marie-Laure Collet : fondatrice et dirigeante du cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines. Les interventions du cabinet s’articulent autour de trois pôles pour répondre au plus près aux demandes des entreprises, des candidats et des salariés : ✔️Le pôle Recrutement avec la cellule “search” de l’approche directe et les consultants en évaluation ✔️Le pôle Evolution avec le panel des bilans et de l’outplacement ✔️Le pôle Conseil avec la formation, le coaching, l’accompagnement managérial et la GPEC Et pour sortir du lot, la dirigeante du cabinet de ressources humaines Abaka a récemment repris la start-up MyJob.Company, un chasseur de têtes d’un nouveau genre qui table sur la recommandation et la cooptation. ? Elle reviendra sur son parcours et les différentes étapes clés du développement de son 1kroyable carrière ;) // A PRENDRE AVEC VOUS // Vos questions, votre bonne humeur et votre sandwich! On s’occupe des cafés ;) RDV : mardi 28 janvier à 12h30 chez 1Kubator Rennes, au 2 rue de la mabilais. ➖ Pour ne rien rater de l’actualité d’1Kubator Rennes, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ! Facebook ? https://www.facebook.com/1KRennes/ Twitter ? https://twitter.com/1KRennes Instagram ? https://www.instagram.com/1kubator_rennes/ Blog ? https://www.1kubator.com/blog-startups Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 28 janvier 2020 – 12h30 à 14h00

