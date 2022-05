1Kroyable Déjeuner avec Jean-Baptiste de Bel-Air, fondateur de Steeple Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

1Kroyable Déjeuner avec Jean-Baptiste de Bel-Air, fondateur de Steeple Le mabilay, 12 décembre 2019 12:30, Rennes. Jeudi 12 décembre 2019, 12h30 Sur place Libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/266606003/ Venez rencontrer et échanger avec un startupper, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. // AU PROGRAMME // Venez rencontrer et échanger avec un startupper, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous pour l’1Kroyable Déjeuner avec Jean-Baptiste de Bel-Air : Président de la startup rennaise Steeple. Pour recontextualiser, cette plateforme permet d’impliquer chaque collaborateur dans la vie de l’entreprise et de créer du lien entre les équipes grâce une solution de communication interne phygitale. Passionné par le commerce et l’entrepreneuriat, Jean-Baptiste s’est lancé il y a 5 ans dans un projet désormais en pleine croissance ? Il reviendra sur son parcours et les différentes étapes clés du développement de son 1kroyable carrière ;) // A PRENDRE AVEC VOUS // Vos questions, votre bonne humeur et votre sandwich! On s’occupe des cafés ;) RDV : jeudi 12 décembre à 12h30 chez 1Kubator Rennes, au 2 rue de la mabilais. ➖ Pour ne rien rater de l’actualité d’1Kubator Rennes, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ! Facebook ? https://www.facebook.com/1KRennes/ Twitter ? https://twitter.com/1KRennes Instagram ? https://www.instagram.com/1kubator_rennes/ Blog ? https://www.1kubator.com/blog-startups Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 12 décembre 2019 – 12h30 à 14h00

