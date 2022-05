1Kroyable Déjeuner avec Florent Letourneur, fondateur de Happy To Meet You Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

1Kroyable Déjeuner avec Florent Letourneur, fondateur de Happy To Meet You Le mabilay, 10 juillet 2020 12:30, Rennes. Vendredi 10 juillet 2020, 12h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/271251400/ Venez rencontrer et échanger avec un entrepreneur, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. // AU PROGRAMME // Venez rencontrer et échanger avec un entrepreneur, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous pour l’1Kroyable Déjeuner avec Florent Letourneur : fondateur et dirigeant du cabinet de recrutement Happy To Meet You. Ayant acquis une expérience solide dans la conduite de projets et le développement des RH, Florent a, par choix et par passion de l’entrepreneuriat, abandonné son statut de salarié afin de devenir entrepreneur & co-créer 3 entreprises : – Happy to meet you, conseil en sourcing, recrutement et marque employeur (avec François GOUGEON) – MyMarque, conseil en personal branding (toujours avec François GOUGEON) – Kom & Do, temps de travail partagé (avec François GOUGEON, Jérome DUVAL et Jean-François BERTRAND) Il est également investisseur en tant que Business Angels dans plusieurs entreprises.? Il reviendra sur son parcours et les différentes étapes clés du développement de son 1kroyable carrière ;) // A PRENDRE AVEC VOUS // Vos questions, votre bonne humeur et votre sandwich! On s’occupe des cafés ;) RDV : Vendredi 10 juillet à 12h30 chez 1Kubator Rennes, au 2 rue de la mabilais. Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 10 juillet 2020 – 12h30 à 14h00

