[1Krashtest#7] Viens pitcher ton projet à 1kubator Rennes Le mabilay, 27 novembre 2019 18:30, Rennes.

Mercredi 27 novembre 2019, 18h30 Sur place Entrée sur inscription obligatoire https://forms.gle/6USLBowDHBhr5zPeA

Le mercredi 27 novembre sera pour toi l’occasion idéale de confronter ton projet et de le challenger auprès de nos mentors, de nos startups et de l’équipe 1Kubator. Et tout ça gratuitement !

⚠️ INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES ICI ⚠️

✍️ https://forms.gle/6USLBowDHBhr5zPeA ✍️

Chaque trimestre, 1Kubator Rennes organise le 1KrashTest rennais. Retrouvons-nous le 27 novembre prochain !

? TU AS UN PROJET DANS LE DIGITAL ? FAIS LE CRASH-TEST DE TON IDÉE DEVANT NOS MENTORS ET PARTENAIRES 1KUBATOR ET OBTIENS DU FEED-BACK INSTANTANÉ

? Tu pourras participer jusqu’à 3 sessions crashTest de 20 minutes chacune : en tant que porteur ou porteuse de projet, tu pourras pitcher et challenger ton idée devant un jury composé de deux de nos mentor.es, startups et partenaires, sur autant de sessions que tu le souhaites.

? En fin de soirée viendra l’heure du pitch apéro, un moment convivial au cours duquel tu pitcheras ton idée devant tout le monde, autour d’un verre. Cela sera pour toi l’occasion de rencontrer et discuter avec les acteurs de l’écosystème rennais.

Tu es un porteur ou une porteuse de projet, tu souhaites te lancer dans l’entrepreneuriat et avoir un feedback rapide et de qualité sur ton idée ?

Peu importe l’état d’avancement de ton projet, rejoins-nous !

INFOS PRATIQUES :

✅ 18h45 – 19h00 : Accueil & Brief sur le déroulé de soirée

✅ 19h10 – 20h40 : Crash test de ton idée

✅ à partir de 20h40 : Pitch-apéro

Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mercredi 27 novembre 2019 – 18h30 à 21h00