1krashTest – Viens challenger ton idée de startup face à des experts ? Le mabilay, 18 mars 2020 18:30, Rennes.

Mercredi 18 mars 2020, 18h30 Sur place Entrée sur inscription http://bit.ly/2SkIVmZ

Tu as une idée de startup dans le digital ? Tu as besoin de tester ton idée et de la soumettre à des experts ? N’en dis pas plus : nous avons l’événement qu’il te faut.

Chaque trimestre, 1Kubator Rennes organise le 1KrashTest rennais. Retrouvons-nous le 18 mars prochain !

?L’1KrashTest est un événement qui va te permettre de pitcher ton idée face à plusieurs jurys d’experts du digital.

Tu obtiendras des retours constructifs, bienveillants et gratuits tout au long de la soirée !

?Tu pourras participer jusqu’à 3 sessions de 20 minutes chacune, qui te permettront de challenger ton idée de startup face à des jurys expérimentés. Ces jurys seront composés de chefs d’entreprises, d’experts du digital, de startups incubées ou bien mentors du réseau 1K.

20 minutes par jury ? Un vrai défi ! Les clés pour des prestations efficaces : aller à l’essentiel, parler clairement et connaître parfaitement son sujet.

? En fin de soirée viendra l’heure du pitch apéro, un moment convivial au cours duquel tu pitcheras ton idée devant tout le monde, autour d’un verre. Cela sera pour toi l’occasion de rencontrer et discuter avec les acteurs de l’écosystème rennais.

Tu es un porteur ou une porteuse de projet, tu souhaites te lancer dans l’entrepreneuriat et avoir un feedback rapide et de qualité sur ton idée ?

Peu importe l’état d’avancement de ton projet, rejoins-nous !

⚠️Attention l’inscription Meetup ne suffit pas ! Inscris-toi également ici : http://bit.ly/2SkIVmZ ⚠️ (tout projet non inscrit sur ce lien ne pourra rencontrer les jurys)

INFOS PRATIQUES :

? Rendez-vous le 18 mars 2020 ?

?18h30 : Accueil

?18h45 : Briefing et mise en place

?19h10 : 3 sessions de 20 minutes

?À partir de 20h30 : pitch-apéro-debriefing

Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mercredi 18 mars 2020 – 18h30 à 21h00