1Kokorico | Porte ouverte d’1Kubator Rennes Le mabilay, 3 avril 2020 08:45, Rennes. Vendredi 3 avril 2020, 08h45 Sur place http://bit.ly/2VXy7xp https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/269204370/?isFirstPublish=true Vous souhaitez en savoir plus sur 1Kubator ? Nous vous donnons rendez-vous tous les 1er vendredi du mois pour vous éclairer sur nos différents dispositifs d’accompagnement. 1Kubator c’est donc bien plus qu’un incubateur de startups En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais 1Kubator est avant tout une startup dont l’objectif est de soutenir l’innovation, et la création de startups ! En parallèle, 1Kubator propose aussi de l’accélération, de l’intrapreneuriat, de la production digitale ou encore une formation à l’esprit entrepreneurial… Vous souhaitez en savoir plus ? Nous vous donnons rendez-vous tous les 1er vendredi du mois pour vous éclairer sur nos différents dispositifs d’accompagnement. Vous n’avez rien à amener, on s’occupe des pains au chocolat et du café ? Au programme : 1️⃣ Rencontre avec l’équipe 1Kubator Rennes et visite de l’incubateur 2️⃣ Présentation de nos offres 3️⃣ Rendez-vous individuels de 15 minutes pour présenter votre projet de manière synthétique et expliciter vos besoins d’accompagnement.(optionnel). On vous offre l’occasion de nous rencontrer une première fois de manière informelle autour d’un café ! Afin de préparer au mieux nos échanges, merci de compléter le questionnaire via le lien suivant : http://bit.ly/2VXy7xp Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 3 avril 2020 – 08h45 à 10h30

Détails Heure : 08:45 - 10:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le mabilay Adresse 2 rue de la mabilais Ville Rennes lieuville Le mabilay Rennes Departement Ille-et-Vilaine

