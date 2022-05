[1KEVENT] Révélez l’entrepreneur.e qui est en vous ! Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

[1KEVENT] Révélez l’entrepreneur.e qui est en vous ! Le mabilay, 28 juillet 2020 12:30, Rennes. Mardi 28 juillet 2020, 12h30 Sur place Entrée libre lucie@1kubator.com 1Kubator a créé 1Kickoff Entreprendre, un parcours de 5 mois pour t’accompagner sur la voie de l’entrepreneuriat et concrétiser ton envie d’entreprendre. Tu souhaites donner du sens à ta vie professionnelle et mettre à profit tes compétences pour faire d’une idée un succès ? 1Kubator a créé 1Kickoff Entreprendre, un parcours de 5 mois pour t’accompagner sur la voie de l’entrepreneuriat et concrétiser ton envie d’entreprendre. 1Kickoff est une formation opérée directement depuis les bureaux d’1Kubator : au milieu des startups incubées, au coeur d’un écosystème innovant, autour de méthodes, d’un travail sur la posture entrepreneuriale et de la découverte d’idées de business de nos partenaires de différents secteurs d’activités (services, tech, recherche)… Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous mardi 28 juillet pour une réunion d’informations sur le temps du déjeuner. Parfois, il suffit d’un coup de pouce pour parvenir à réaliser ses plus beaux projets !

Alors, en 2020 sautez le pas, et visez l’aventure entrepreneuriale ! Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 28 juillet 2020 – 12h30 à 14h00

Détails Heure : 12:30 - 14:00
Le mabilay
Adresse 2 rue de la mabilais
Ville Rennes

