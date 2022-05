[1KEVENT] Révélez l’entrepreneur.e qui est en vous ! Le mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

[1KEVENT] Révélez l’entrepreneur.e qui est en vous ! Le mabilay, 22 janvier 2020 09:30, Rennes. Mercredi 22 janvier 2020, 09h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/267317271/ Nous vous donnons rendez-vous mercredi 22 janvier 2020 pour ce petit-déjeuner thématique autour du sujet “Concrétiser son envie d’entreprendre”. Vous avez envie de mettre à profit vos compétences sur un projet qui correspond à vos valeurs ? Vous vous demandez comment trouver LA bonne idée à développer ou comment être sûr.e d’être fait.e pour entreprendre ? Parfois, il suffit d’un coup de pouce pour parvenir à réaliser ses plus beaux projets ! C’est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous mercredi 22 janvier 2020 pour ce petit-déjeuner thématique autour du sujet “Concrétiser son envie d’entreprendre”. Au programme : ✔️ Accueil & Quizz des serial entrepreneur.e.s ✔️ Présentation du programme dédié aux entrepreneur.e.s sans idée ✔️ Témoignage de Jérôme Alexandre, fondateur de la startup NextoYou ✔️ Atelier ✔️Petit déjeuner & cafés Cette rencontre sera l’occasion de présenter le programme d’1Kubator Rennes. En 2020 sautez le pas, visez l’aventure entrepreneuriale ! ➖ Pour ne rien rater de l’actualité d’1Kubator Rennes, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ! Facebook ? https://www.facebook.com/1KRennes/ Twitter ? https://twitter.com/1KRennes Instagram ? https://www.instagram.com/1kubator_rennes/ Blog ? https://www.1kubator.com/blog-startups Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail à lucie@1kubator.com ou par téléphone au 06 32 10 77 40 Le mabilay 2 rue de la mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 22 janvier 2020 – 09h30 à 11h30

