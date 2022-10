Time to swing Le Liberté Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Time to swing Le Liberté, 29 octobre 2022 20:00, Rennes. Samedi 29 octobre, 20h00 Sur place De 10 à 20 € https://leliberte.fr/spectacles/time-to-swing/

Soirée dansante. Le temps d’une soirée, L’Étage vous fera faire un bond d’une centaine d’années dans le passé à travers le swing, une des musiques qui caractérise les années folles. Le temps d’une soirée, L’Étage vous fera faire un bond d’une centaine d’années dans le passé à travers le swing, une des musiques qui caractérise les années folles.

La soirée débutera par un atelier d’initiation à la danse, animé par Hop’n Swing, qui permettra aux plus novices de prendre leurs marques.

Puis, la piste s’ouvrira pleinement au rythme de la musique de Swing Deluxe. Le septet parisien aura l’heureuse mission de vous faire danser avec son répertoire de standards de jazz manouche auquel l’orchestre ajoutera des classiques de Count Basie à Duke Ellington.

Let’s swing ! Le Liberté 1 Esp. Charles de Gaulle 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 29 octobre – 20h00 à 02h00

