Tellement Marrant #5 Le Liberté, 19 janvier 2023 19:30, Rennes
De 14 à 28 €

Une heure de stand-up avec : Shirley Souagnon, Swann Perissé, Rosa Bursztein et Mano. Après quatre éditions de folie à la MDA de Rennes, Fourchette Suisse, Cartel [BZH] et Le Liberté/L’Étage vous donnent rendez-vous pour la cinquième session du plateau Tellement Marrant ! Une heure de stand-up avec : Shirley Souagnon, Swann Perissé, Rosa Bursztein et Mano Le Liberté 1 Esp. Charles de Gaulle 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine jeudi 19 janvier 2023 – 19h30 à 20h30

jeudi 19 janvier 2023 – 21h30 à 22h30

