Robinson et Samedi Soir Le Liberté, 23 octobre 2022 17:00, Rennes

Dans ce spectacle musical funk et hip-hop, inspiré de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps. Robinson et Samedi Soir de Soul Béton, est un spectacle musical funk et hip-hop, l’histoire d’une rencontre étonnante entre deux personnages que tout oppose. Robinson est un représentant commercial pris dans la course folle du quotidien qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Un jour, il tombe en panne d’essence. Dans une ville qui paraît abandonnée, il va faire la connaissance d’un personnage singulier, Samedi Soir, vivant en marge de la société. Alors que Robinson cherche à gagner du temps, Samedi Soir lui n’a pas peur d’en perdre. Dans ce conte musical joyeux, librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps. Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu’insolite, le duo imagine une collection de hits groovy et dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de l’électro. Une co-production : L’Étage et les Tombées de la Nuit

Dans le cadre du festival Marmaille Durée : 50 minutes

Dans le cadre du festival Marmaille Durée : 50 minutes

À partir de 6 ans

