NEKO LIGHT ORCHESTRA – ‘Echos du Soleil Levant’ – Acte 2 Le Liberté, 15 mai 2022 16:00, Rennes. Dimanche 15 mai, 16h00 Sur place Tarif plein : 39,80€ – Tarif réduit : 29,80€ – Tarif enfant : 14,80€ https://nekolightorchestra.festik.net/rennesesl2 Ré-interprétation des musiques d’Hayao Miyazaki (Nausicaa, Le Château ambulant, Ponyo, Le vent se lève, Princesse Mononoké), du Studio Ghibli et des films de Mamoru Hosoda et de Satoshi Kon. BLUE NEKO PROD présente : Neko Light Orchestra

ECHOS DU SOLEIL LEVANT – Acte 2

Dimanche 15 mai 2022 – 16H

Le Liberté, Rennes Après l’acte 1 du spectacle ‘Echos du Soleil Levant’ au mois de janvier, voici pour la première fois en tournée à Rennes l’autre versant du concert… Toujours en hommage aux films d’animations japonais, le Neko Light Orchestra va offrir une ré-interprétation des musiques de plusieurs chefs d’oeuvres du maître de l’animation Hayao Miyazaki (Nausicaa, Le Château ambulant, Kiki la petite sorcière, Ponyo sur la falaise, Le vent se lève, Princesse Mononoké), du Studio Ghibli ou encore au travers de medleys des films de Mamoru Hosoda et de Satoshi Kon. Ce concert embarque de nouveau le spectateur dans un voyage inoubliable au pays du soleil levant, à travers son cinéma d’animation et ses plus grands compositeurs. Entre chansons en japonais, finesse de l’instrumentation et émotions pures, le Neko Light Orchestra va assurer près de 2 heures de voyage pour toute la famille. Tickets ► https://nekolightorchestra.festik.net/rennesesl2 Le Liberté 1 Esp. Charles de Gaulle 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 16h00 à 17h50

