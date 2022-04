NEKO LIGHT ORCHESTRA – ‘Echos de la Terre du Milieu & de Westeros’ Le Liberté, 15 mai 2022 20:00, Rennes.

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson "Seigneur des Anneaux" et aux plus belles musiques de la série culte "Game of Thrones".

BLUE NEKO PROD présente :

Neko Light Orchestra

ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU & DE WESTEROS

Le Liberté, Rennes

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson “Seigneur des Anneaux” créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte “Game of Thrones”.

Sur scène, 9 musiciens et une chanteuse lyrique vous proposent un concert de rock mélodique puissant qui invite le spectateur à un voyage épique et musical inoubliable.

Le Liberté 1 Esp. Charles de Gaulle 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

