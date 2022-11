Lewis Evans / Rennes /TRANSMUSICALES Le Liberté Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lewis Evans / Rennes /TRANSMUSICALES Le Liberté, 9 décembre 2022 19:30, Rennes

A l’occasion Des Trans Musicales de Rennes Lewis Evans. Concert 100% gratuite ! GRATUIT

Natif de Liverpool et Normand d’adoption, Lewis Evans a connu une première carrière de musicien à la tête du groupe de Saint-Lô The Lanskies (Trans 2010), puis en solo, avant de finalement jeter l’éponge. Trop difficile de vivre de son art. Devenu jardinier à Granville, c’est loin des vicissitudes de la scène qu’il retrouve le plaisir de la musique et renoue finalement avec l’envie de composer. Dans son album de 2022 L’Ascension, le Franco-Britannique maîtrise l’art de cultiver des chansons acoustiques intimistes et entraînantes aux remarquables arrangements country folk. Le songwriter a toujours la main verte.

Album : L'Ascension (ZRP, 2022)

