Vernissage LA MER RETROUVEE Peintures de Michèle van Son Le Lavoir – Ateliers Réunis, 9 juillet 2020 18:00, Rennes.

Jeudi 9 juillet 2020, 18h00 Sur place Entrée libre contact@lelavoir-ateliersreunis.fr

Vernissage déconfiné (plaisir des yeux, les tableaux, l’artiste, convivialité mais distanciation, pas de buffet!) de l’exposition de peintures “La mer retrouvée” de Michèle van Son

Cette grande série de peintures des beaux jours a été réalisée en bonne partie pendant le confinement du printemps 2020, dans une certaine frénésie picturale. “Je ne me suis pas ennuyée”, dit Michèle van Son, — on veut bien la croire. Sa peinture s’inscrit dans un dessin tracé en un gris de payne qui enrobe les contours. Elle dépose la sensation du soleil et du vent sur les corps, la plage, les lumières marines, les pots au bistrot en fin de journée, les générations rassemblées sous le parasol. Femmes en maillots rétro, enfants qui jouent, vue du Sillon, toutes ces madeleines proustiennes sont autant de fenêtres mentales sur un dehors qui vit toujours au dedans.

Elève de Mariano Otero entre 1974 et les années 1990, elle assume une influence heureuse du maître. A sa manière, elle a fait siens des éléments de son vocabulaire, que l’on retrouve avec bonheur. Ainsi, cette touche de rouge puissant dans chaque tableau : le maillot, le ballon, au sein d’un univers orchestré autour de bleus et de gris. Et aussi les corps, puissants, affirmés, notamment ceux des femmes, dont l’esthétique intemporelle rappelle celle des affiches du maître, et qui ont fait le voyage jusqu’aux plages de la côte bretonne, sous le pinceau de Michèle van Son.

Le Lavoir – Ateliers Réunis 26, rue de Léon 35000 Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

jeudi 9 juillet 2020 – 18h00 à 20h00