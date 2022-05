L’Estampe dans tous ses états ! Le LA atelier d’artistes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’Estampe dans tous ses états ! Le LA atelier d’artistes, 26 mai 2022 14:00, Rennes. 26 – 29 mai Sur place Entrée libre le.la.rennes@gmail.com, https://www.facebook.com/LE.LA.Atelierdartistes/ Au LA, vous découvrirez les estampes de Helena Gath et Hervé Guilloux qui vous accueilleront pour présenter leurs monotypes, gravures sur plâtre, estampes numériques, eaux-fortes… 10è Fête de l’Estampe La Fête de l’Estampe est un moment privilégié pour offrir au public de découvrir cet art dans toute sa richesse, encourager l’échange avec les artistes, et permettre l’émotion devant les œuvres.. La journée du 26 mai commémore l’édit de St-Jean-de-Luz de 1660 qui consacre la gravure comme art libre ; c’est l’occasion pour les artistes, artisans, ateliers… d’ouvrir leurs portes au public. Amateurs d’art, collectionneurs, étudiants, et curieux sont invités à découvrir le monde de la gravure, la lithographie, la sérigraphie, les monotypes, les procédés numériques, et les techniques combinées,… bref l’estampe sous toutes ses formes ! Le LA atelier d’artistes 34 B rue de la Motte Brulon 35700 Rennes 35708 Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine jeudi 26 mai – 14h00 à 20h00

vendredi 27 mai – 14h00 à 20h00

samedi 28 mai – 14h00 à 20h00

dimanche 29 mai – 14h00 à 20h00

