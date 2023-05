Au LA, on fête l’estampe dans tous ses états ! Le LA atelier d’artistes, 26 mai 2023 14:00, Rennes.

11è Fête de l’Estampe

L’estampe dans tous ses états !

Du 26 au 29 mai, au LA atelier d’artistes à Rennes.

Au LA, on grave tout ce qu’on trouve… plâtre, zinc, carton, alu, cuivre, … , et on estampe tout ce qu’on grave, et même plus ! Venez nous voir pour fêter l’estampe !

La Fête de l’Estampe est un moment privilégié pour offrir au public de découvrir cet art sous toutes ses formes, encourager l’échange avec les artistes, et permettre l’émotion devant les œuvres.. La journée du 26 mai commémore l’édit de St-Jean-de-Luz de 1660 qui consacre la gravure comme art libre ; c’est l’occasion pour les artistes, artisans, ateliers… d’ouvrir leurs portes au public. Amateurs d’art, collectionneurs, étudiants, et curieux sont invités à entrer dans le monde de la gravure, lithographie, sérigraphie, monotypes, procédés numériques, techniques mixtes,… bref l’estampe dans toute sa richesse !

Le LA atelier d’artistes 34 B rue de la Motte Brulon 35700 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35708 Ille-et-Vilaine