Rennes Le jeu de paume Ille-et-Vilaine, Rennes Semaine Parentalité et Petite Enfance Le jeu de paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Semaine Parentalité et Petite Enfance Le jeu de paume, 15 novembre 2021 09:00, Rennes. 15 – 22 novembre Sur place Gratuit, sur inscription https://my.weezevent.com/la-semaine-de-la-parentalite-et-de-la-petite-enfance-au-jeu-de-paume Du 15 au 22 novembre, le Jeu de Paume accueillera la 1ère édition de la Semaine de la Parentalité et de la Petite Enfance. Au programme: ateliers, café-parents, conférence, exposition – gratuit http://www.jeudepaumerennes.frde Paume avec ses partenaires vous propose la première édition de la Semaine de la Parentalité et de la Petite Enfance. Au programme des ateliers, café parents, conférence, expositions et animations sur le thème des émotions ! Découvrez la totalité de la programmation et inscrivez-vous pour la conférence “Comprendre et appréhenser les émotions de nos enfants” par Manuela Lemarié-Doledec : https://my.weezevent.com/la-semaine-de-la-parentalite-et-de-la-petite-enfance-au-jeu-de-paume Suivez les actualtiés de cette semaine riche en événements mais aussi de toutes les activités du Jeu de Paume sur www.jeudepaumerennes.fr Le jeu de paume 12 rue saint louis 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 15 novembre – 09h00 à 14h00

mardi 16 novembre – 09h00 à 22h00

mercredi 17 novembre – 09h00 à 19h00

jeudi 18 novembre – 12h30 à 18h00

vendredi 19 novembre – 09h00 à 18h00

samedi 20 novembre – 09h00 à 16h30

lundi 22 novembre – 09h00 à 16h30

Détails Heure : 09:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le jeu de paume Adresse 12 rue saint louis 35000 Rennes Ville Rennes Age maximum 5 lieuville Le jeu de paume Rennes