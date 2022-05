Noël solidaire Le jeu de paume, 20 décembre 2020 14:00, Rennes.

Dimanche 20 décembre 2020, 14h00 Sur place Entrée libre

Collecte solidaire et marché local

Opération Les Éditeurs ont du cœur ! La Rennaise d’édition organise le dimanche 20 décembre un Noël solidaire : une collecte de boîtes de Noël pour les maraudes de Coeurs Résistants ainsi que des livres et jouets à destination du Secours populaire, le tout accompagné d’un marché local pour soutenir indépendants et artisans.

Les librairies à proximité Planète Io et Pecari amphibie seront ouvertes en s’associant à cet événement de quartier.

Pour les boîtes de Noël : une boîte à chaussures non fermée avec des denrées non périssables, un vêtement, un produit d’hygiène, une p’tite attention en précisant homme/femme/unisexe

Pour le Secours populaire : jouets et/ou livres non emballés

Les exposants

Éditions Goater

Éditions du commun

L’Établi des mots

Éditions l’Oeuf

Éditions de la Rue Nantaise

Éditions Les Perséides

L’Imprimerie Nocturne

Big up nevroz land

Atelier Bonjoure

Black Lilith records

Jah Egregius

Général strike

Les utopies d’Alley & Laurence

L’imaginatoire

Les p’ tites bricoles de Luciole

(liste en cours de finalisation)

L’événement est susceptible d’être annulé (malheureusement) quelques jours auparavant selon l’évolution de la crise sanitaire.

Gel hydroalcoolique sur place – Port du masque obligatoire

Le jeu de paume 12 rue saint louis 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

dimanche 20 décembre 2020 – 14h00 à 19h00