BORNES’ IN RENNES Le jeu de paume, 25 mars 2022 10:00, Rennes. 25 – 28 mars Sur place entrée libre et gratuite contact@jeudepaumerennes.fr, 02 21 02 22 40 Deux années après le premier confinement, Bornes’in Rennes entend montrer l’esprit créatif qui est né à cette période: expo photos, documentaires, théâtre, rencontres,… Deux années après le premier confinement, Bornes’in Rennes entend montrer l’esprit créatif qui en est né, en le partageant avec le plus grand nombre les 25, 26, 27 et 28 mars dans la salle du Jeu de Paume rue Saint-Louis. L’occasion d’échanges, d’invitations à réfléchir dans la bonne humeur et la convivialité autour d’une exposition photos, projections de documentaires et d’une pièce de théâtre, de rencontre avec des géographes.

Bornes’in Rennes veut aussi montrer que le confinement est parfois le ressort d’un artiste, Abraham Poincheval, performeur reconnu dans le milieu culturel viendra montrer er raconter plusieurs de ses performances de confiné volontaire. Le jeu de paume 12 rue saint louis 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 25 mars – 10h00 à 21h00

samedi 26 mars – 10h00 à 20h00

dimanche 27 mars – 14h00 à 18h00

lundi 28 mars – 10h00 à 19h00

