les disques Normal – la fête des 15 ans Le Jardin Moderne Rennes

Rennes

les disques Normal – la fête des 15 ans Le Jardin Moderne, 20 mai 2022 20:00, Rennes. 20 et 21 mai Sur place Tarif jour = 12 € en prévente – 15 € sur place / Pass 2 jours = 20 € uniquement en prévente https://www.helloasso.com/associations/les-disques-normal/evenements/les-disques-normal-la-fete-des-15-ans-2 Les disques Normal souffle ses 15 bougies ! Fondé en 2006, le label indépendant fête 15 années de musiques les 20 et 21 mai 2022 au Jardin Moderne. Les disques Normal souffle ses 15 bougies ! Fondé en 2006, le label indépendant fête 15 années de musiques les 20 et 21 mai 2022 au Jardin Moderne. ***** vendredi 20 mai 2022 *****

*TYCHO BRAHE (musique minimaliste, folk, expérimentale, https://tychobrahe.bandcamp.com)

*JULLIAN ANGEL (pop-folk, https://jullianangel.bandcamp.com)

*BLUE HAIRED GIRL (post-rock-electronica, https://lesdisquesnormalrecords.bandcamp.com/album/d-rive)

*ARIANNA MONTEVERDI (indie-rock, https://ariannamonteverdi.bandcamp.com) ***** samedi 21 mai 2022 *****

*FIASCØ (pop synthétique, )

*A MOVEMENT OF RETURN (electro-shoegaze, https://amovementofreturn.bandcamp.com)

*LES MARQUISES (electro-pop experimentale, https://lesmarquises.bandcamp.com)

*THE MISSING SEASON (indie-pop, https://themissingseason.bandcamp.com/music *****

Tarif jour = 12 € en prévente – 15 € sur place

Pass 2 jours = 20 € uniquement en prévente Le Jardin Moderne 11, rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 20 mai – 20h00 à 23h59

samedi 21 mai – 20h00 à 23h59

