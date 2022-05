Festival Pies Pala Pop Le Jardin Moderne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Festival Pies Pala Pop Le Jardin Moderne, 24 juin 2022 20:00, Rennes. 24 et 25 juin Sur place https://www.despieschicaillent.com/festival/, dpc.asso@hotmail.com —(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

Présente son festival : LE PIES PALA POP FESTIVAL —(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

Présente son festival : LE PIES PALA POP FESTIVAL Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022

20h-1h

au Jardin Moderne – scène extérieure

2 soirées de festi-fiesta funky-loulou à base de musique pop, rock, indé, cheloue-cool.

Eté, amour, (paillettes, chatons), PROGRAMMATION

Vendredi 24 Juin : LEWSBERG (Pays Bas , https://bit.ly/3vws2ZX)

LISPECTOR (France , https://bit.ly/39pColH)

BELVOIR (France, https://bit.ly/37RpJrD)

JUNK DRAWER (Irlande, https://bit.ly/375LK5k) Samedi 25 Juin :

DELILUH (Canada, https://bit.ly/3MNyp0D)

CLAPTRAP (France, https://bit.ly/3vAyC1A)

R.AGGS (Ecosse, https://bit.ly/3y7ElO5)

LES CLOPES (France, https://bit.ly/3s5IKNC) Plus d’infos sur les artistes par ici https://bit.ly/3khWKzL

La playlist pour écouter pépouz’ du bon son : https://bit.ly/3Lthn83 INFOS PRATIQUES :

Food truck et buvette sur place.

Des surprises aussi peut être (!)

Lieu : Le Jardin Moderne – 11 rue de manoir de Servigné – 35000 Rennes

En bus

Ligne 11 – arrêt Jardin Moderne

Ligne 9 – arrêt Centre Commercial

Cleunay

Lignes 54, 55, 56 – arrêt Berthault

En vélo c’est cool aussi. Date et heure : vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 – 20h-1h La billetterie c’est par ici: https://bit.ly/3rUzqfE !

Billet 1 jour : 15€ en prévente ; 12€ pour les adhérents à l’asso Des Pies Chicaillent ; 17€ sur place

Pass 2 jours : 25€ en prévente ; 19.99 € pour les adhérents à l’asso Des Pies Chicaillent Pour adhérer à Des Pies Chicaillent c’est par ici : https://bit.ly/36UFlda

