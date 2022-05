Audition professionnelle régionale des JM France Bretagne Mardi 21 janvier au Jardin Moderne à Rennes Le Jardin Moderne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Audition professionnelle régionale des JM France Bretagne Mardi 21 janvier au Jardin Moderne à Rennes Le Jardin Moderne, 21 janvier 2020 09:30, Rennes. Mardi 21 janvier 2020, 09h30 Sur place Entrée libre sur inscription https://forms.gle/bGmxU7nENUXrbZF26, mlenouvel@jmfrance.org, 0686847331 Cette journée est l’occasion unique de bénéficier d’un aperçu de la création musicale à destination de l’enfance et de la jeunesse et d’échanger autour des projets artistiques auditionnés. 10 équipes artistiques ont été retenues parmi 32 propositions reçues. Ces artistes candidatent pour la tournée nationale 2021-2022 des JM France. Cet événement rassemble des partenaires professionnels et culturels de la région : une occasion unique de bénéficier d’un aperçu de la diversité de la création musicale à destination de l’enfance et la jeunesse. INVITATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS Nous avons le plaisir de vous convier à la 3ème édition de l’Audition régionale professionnelle des JM France Bretagne, organisée en collaboration avec le Jardin Moderne à Rennes. Il s’agit, pour le réseau des JM France, d’une évolution majeure du mode de sélection artistique pour la programmation nationale enclenchée depuis la saison 2014/2015. Désormais, la sélection nationale qui vient nourrir notre brochure artistique ne repose plus sur une réception centralisée des candidatures à la direction artistique des JM France. Elle s’appuie majoritairement sur des appels à projet régionaux (6 lancés en 2019), débouchant sur des auditions organisées dans un équipement culturel de la région, et ouvertes aux institutions et professionnels œuvrant dans le champ de la musique et du jeune public. Ce temps de rencontres professionnelles permettra aux artistes bretons présélectionnés de présenter un extrait de leur spectacle ou de leur projet de création en conditions scéniques minimales devant un parterre de professionnels. Chaque passage s’organisera en deux temps : 20 minutes de présentation scénique suivies d’un temps d’échange de 10 min avec les professionnels présents. https://www.jmfrance.org/actualites/2020/01/audition-bretagne-2020-programme-et-invitation N’hésitez pas à faire circuler cette invitation à vos contacts professionnels. Le Jardin Moderne 11, rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 21 janvier 2020 – 09h30 à 17h30

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Jardin Moderne Adresse 11, rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Le Jardin Moderne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Jardin Moderne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Audition professionnelle régionale des JM France Bretagne Mardi 21 janvier au Jardin Moderne à Rennes Le Jardin Moderne 2020-01-21 was last modified: by Audition professionnelle régionale des JM France Bretagne Mardi 21 janvier au Jardin Moderne à Rennes Le Jardin Moderne Le Jardin Moderne 21 janvier 2020 09:30 Le Jardin Moderne Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine