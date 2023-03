Pies Pala Pop Festival #2 Le Jardin Moderne, 9 juin 2023 19:00, Rennes.

Festival de musique indie pop-rock avec Italia 90, Oruã, Selen Peacock, Ribbon Stage, What Are People For?, Model/Actriz, Comfort, Air Waves, Jokari et Radical Kitten. 9 – 11 juin 1

https://urlz.fr/l70F?fbclid=IwAR2esY3ZHRTZ-FhqDdBxUAEdXlsIpfzzSKUBJtZCG0_IvTkSR7LHTBZ9MDs

Le vendredi 9 et le samedi 10 juin 2023 au Jardin Moderne à Rennes, l’association Des Pies Chicaillent organise la 2e édition du festival Pies Pala Pop !

Au menu de ces deux jours de bamboche : des concerts pop-rock-indé qui s’annoncent foufous-dingos, des groupes & artistes dont on est croc-love, une scène extérieure tropi-cool et un cadre qu’on souhaite le plus accueillant possible. Toutes les infos et la programmation sont à découvrir ci-dessous !

On a hâte de vous y retrouver ❤

Cette fête est certifiée « de qualité ultime » par notre équipe de contrôle spécialisée, à l’aide d’une méthode parté-brevetée.

Nous souhaitons également vous rappeler que les concerts Des Pies Chicaillent se déroulent dans le respect de tou.te.x.s et les éventuels comportements, gestes ou paroles non appropriés ne seront pas tolérés. Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure les personnes problématiques.

▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬

Au Jardin Moderne (19h – 1h) :

Vendredi 9 juin : Italia 90 (Uk) Oruã (Bra) Selen Peacock (Fr) Ribbon Stage (Usa) What Are People For? (Ger)

Samedi 10 juin : Model/Actriz (Usa) Comfort (Sco) Air Waves (Usa) Jokari (Fr) Radical Kitten (Fr)

A la bibliothèque de l’Antipode (17h) :

Samedi 10 juin : cabane (session d’écoute)

Pour creuser la prog, c’est par ici : https://urlz.fr/l70K

Le Jardin Moderne 11, rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine